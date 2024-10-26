اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، اعتبارا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
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