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اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 26-10-2024 05:15 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية اليرموك، غدا الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك" .

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، اعتبارا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
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