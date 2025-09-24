اغلاق لحركة السير بالكامل على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب

الأربعاء 2025-09-24 01:29 ص
 

الأربعاء، 24-09-2025 12:49 ص
الوكيل الإخباري-   تتعامل الدوريات الخارجية مع اثر مروري نتيجة تدهور وانقلاب تريلا شحن محملة بمادة (الفوسفات) على الطريق الصحراوي ، منطقة القويرة ما قبل جسر الاتحاد باتجاه العقبة نتيجة سقوط الحمولة بالكامل على الطريق.اضافة اعلان


دورياتنا في الموقع دلاله وارشاد لحين رفع العوائق يرجى من سالكي الطريق المذكور اتباع تعليمات رجل الأمن في الموقع.
 
 
