افتتاح فرع للجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين في "اليرموك"

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الوكيل الإخباري- افتُتح في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك اليوم الخميس، الفرع الطلابي للجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين. اضافة اعلان





وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الدكتور موفق العتوم، إن هذه المبادرات الطلابية هي نتاج دعم الجامعة لجسور التواصل العلمي والبحثي داخلياً وخارجياً، وبما يحقق شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي والإقليمي، مشيراً إلى ضرورة إعداد الطلبة في كافة المجالات الهندسية لتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.



من جهته، أكد رئيس بلدية إربد الدكتور نبيل الكوفحي، أهمية دور الجامعة في الإسهام بتطوير إربد في البحث العلمي من خلال إخضاع مختلف القضايا التي تهم المدينة للبحث والدراسة العلمية الموضوعية والمساهمة في حلها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدية والجامعة عبر توجيه البحث العلمي لخدمة قضايا المدينة.



بدوره، قال عميد كلية الحجاوي الدكتور محمد الزبيدي، إن هذا الحدث المتميز يشكل خطوة مهمة نحو تمكين الطلبة وتعزيز حضورهم في المجتمع الهندسي العالمي، مبيناً أن افتتاح الفرع في جامعة اليرموك يجسد رؤية الكلية في دعم الابتكار والتميز، وإعداد جيل من المهندسين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.



من جانبه، قال رئيس الفرع الدكتور محمد التميمي، إن هذا الفرع هو الأول في جامعات الشمال، والثاني على مستوى المملكة، مبيناً أن الفرع سيوفر للطلبة فرصة الوصول إلى أحدث الأبحاث والتقنيات في مجالات البنية التحتية والاستدامة وإدارة المشاريع والتصميم الإنشائي، كما سيوفر إمكانية المشاركة في مسابقات عالمية وورش عمل متخصصة ومؤتمرات علمية تجمع بين الخبراء والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.



يُشار إلى أن الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين هي جمعية غير ربحية تأسست عام 1852 لتمثل المهندسين المدنيين حول العالم، وتعد أكبر تجمع للمهندسين المدنيين في العالم، حيث يزيد عدد أعضائها عن 140 ألف عضو حول العالم.





