الأردنية تحقّق ترتيبًا عالميًّا جديدًا حسب تصنيف "شنغهاي" العالميّ للتّخصّصات للعام 2024

وحلّت الجامعةُ الأردنيّة في تخصّصي طبّ الأسنان والتّمريض، في الفئة (201-300)، كما صُنِّفت في مجال الرّياضيّات في الفئة (301-400)، وفي مجال التّعليم في الفئة (401-500).
وأعرب رئيسُ الجامعة الدكتور نذير عبيدات، عن فخره بالتّقدّم الّذي أحرزته الجامعةُ في التّصنيفات العالميّة، مشيرًا إلى أنّ هذا الإنجازَ نتيجةٌ لجهود الجامعة المستمرّة في تعزيز جودة التّعليم والبحث العلميّ، واتّباع سياسات مبتكرة تركّزُ على دعم الكفاءات الأكاديميّة، وتطوير البنية التّحتيّة البحثيّة، وتوسيع نطاق التّعاون الدّوليّ مع مؤسّسات وجامعات مرموقة.
ويعدّ تصنيفُ شنغهاي أكثر التّصنيفات المرموقة على مستوى العالم؛ إذ يعتمد على مجموعة من المؤشّرات الأكاديميّة الموضوعيّة، والبيانات المستقلّة لقياس أداء الجامعات العالميّة في التّخصّصات المختلفة .
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