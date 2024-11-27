الأردنية تحقّق ترتيبًا عالميًّا جديدًا حسب تصنيف "شنغهاي" العالميّ للتّخصّصات للعام 2024

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الوكيل الإخباري- تواصل الجامعة الأردنيّة إبراز حضورها المتميّز في موازين التّصنيفات العالميّة؛ إذ أظهر تصنيف شنغهاي العالميّ للتّخصّصات لعام 2024 تميّزَ الجامعة في أربعة تخصّصات أكاديميّة. اضافة اعلان





وحلّت الجامعةُ الأردنيّة في تخصّصي طبّ الأسنان والتّمريض، في الفئة (201-300)، كما صُنِّفت في مجال الرّياضيّات في الفئة (301-400)، وفي مجال التّعليم في الفئة (401-500).



وأعرب رئيسُ الجامعة الدكتور نذير عبيدات، عن فخره بالتّقدّم الّذي أحرزته الجامعةُ في التّصنيفات العالميّة، مشيرًا إلى أنّ هذا الإنجازَ نتيجةٌ لجهود الجامعة المستمرّة في تعزيز جودة التّعليم والبحث العلميّ، واتّباع سياسات مبتكرة تركّزُ على دعم الكفاءات الأكاديميّة، وتطوير البنية التّحتيّة البحثيّة، وتوسيع نطاق التّعاون الدّوليّ مع مؤسّسات وجامعات مرموقة.



ويعدّ تصنيفُ شنغهاي أكثر التّصنيفات المرموقة على مستوى العالم؛ إذ يعتمد على مجموعة من المؤشّرات الأكاديميّة الموضوعيّة، والبيانات المستقلّة لقياس أداء الجامعات العالميّة في التّخصّصات المختلفة .



