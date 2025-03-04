 
الثلاثاء 2025-03-04 12:20 م
 

الأردن يبدأ بإخلاء الدفعة الأولى من ألفي طفل مريض من غزة بتوجيهات ملكية

أطفال في أحد مستشفيات غزة
أطفال في أحد مستشفيات غزة
الثلاثاء، 04-03-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، بدأت سيارات الإسعاف الأردنية والحافلات التابعة للقوات المسلحة بالتوجه إلى قطاع غزة لإخلاء الدفعة الأولى من الأطفال المرضى.

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وتشمل هذه العملية نقل ألفي طفل مريض من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج اللازم من قبل الفرق الطبية المتخصصة في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة، حيث سيتم إعادتهم إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن.


وأعربت العديد من المنظمات الدولية عن استعدادها ورغبتها في تقديم الدعم.


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أعلن خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن 11 شباط الماضي عن إخلاء نحو 2000 طفل مصابين بالسرطان وممن يعانون وضعا طبيا صعبا في غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، كجزء من جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.


وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني للغزيين، وتأكيدًا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.


كما تعكس هذه الخطوة التزام الأردن بتقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية للمحتاجين في قطاع غزة.


وسيتم نقل الأطفال من غزة إلى الأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية لضمان توفير كافة التسهيلات الطبية واللوجستية لهذه العملية الإنسانية.


ويأتي هذا الجهد في وقتٍ عصيب يمر به قطاع غزة، حيث يعاني العديد من الأطفال من أمراض تتطلب علاجًا سريعًا وفوريًا.

 
gnews

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