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الأردن يترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الإثنين، 06-01-2025 06:08 م
الوكيل الإخباري-   تتولى المملكة الأردنية الهاشمية منصب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) لعام 2025.اضافة اعلان


وتأتي رئاسة المملكة للمجموعة لعام 2025 استمراراً للنهج الذي اتبعته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حشد كافة الإمكانات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة ولضمان ديمومة المكتسبات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية ومتابعة العمل على تطوير المنجزات التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة والتي اتخذت المملكة خلالها العديد من الخطوات أدت إلى الاعتراف إقليمياً ودولياً بالتقدم الذي حققته المملكة متوجاً بالخروج من القائمة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي (الفاتف) والتي ميزت التجربة الأردنية على مستوى المنطقة بمجال مكافحة تلك الجرائم.
 
gnews

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