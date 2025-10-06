الأردن يتلقى دعما هولنديا لقطاع المياه بقيمة 100 مليون يورو

05:17 م

الوكيل الإخباري- تلقت وزارة المياه والري، دعما لقطاع المياه على مدى السنوات الأربع المقبلة بقيمة 100 مليون يورو من الحكومة الهولندية. اضافة اعلان





ووفق بيان لوزارة المياه، الاثنين، فإن 31 مليونا من حجم المنحة ستخصص لمشروع الناقل الوطني.



وأعرب وزير المياه والري رائد أبو السعود، عن تقديره للحكومة الهولندية، خلال استقباله السفيرة الهولندية الجديدة لدى المملكة ستيلا كلوث بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.



وأكد أبو السعود عمق الروابط وركائز التعاون البنّاء في برامج التعاون الأردني الهولندي، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وملك هولندا وليم ألكسندر لما فيه مصلحة البلدين مستعرضا أوجه التعاون المشترك.



واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الأردن وكذلك تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة والمشاريع المهمة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.



وأكد أهمية التعاون المشترك في مشاريع المياه وتعزيز دور القطاع الخاص الأردني والهولندي في المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة المياه ومواجهة آثار التغيرات المناخية والفيضانات ومجالات الصرف الجوفي والتقنيات الحديثة في الزراعة ودعم عقد إدارة شركة مياه اليرموك وبرامج التوعية المائية.



من جهتها، ثمنت السفيرة الهولندية ستيلا كلوث جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين مؤكدة أن الأردن يعد واحدا من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية مبدية اهتمام الجانب الهولندي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية، والتعاون في مختلف مجالات المياه من خلال الدعم المقدم على مدار 4 سنوات مقبلة بقيمة 100 مليون يورو؛ لتمكين قطاع المياه من تجاوز التحديات التي يواجهها.

