الأردن يرحب بعزم بلجيكا على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

الوكيل الإخباري-   رحب الأردن، الثلاثاء، بإعلان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، عزم بلاده الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.

واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنّ الخطوة مهمة وتنسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، تثمين المملكة لإعلان وزير الخارجية البلجيكي؛ خطوة مهمة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني.


وشدّد على أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي سينعقد برعاية سعودية فرنسية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 
