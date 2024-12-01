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الأردن يعبر عن قلقه من تطورات الوضع الراهن في سوريا

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية  والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة بسام الصباغ اليوم تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصا في محافظتي حلب وإدلب.

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ووضع الصباغ الصفدي في صورة هذه الأوضاع وتداعياتها والجهود المبذولة إزائها. 


وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع الصباغ أن الأردن يتابع  هذه التطورات بقلق، وشدد على وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها. 


وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويحفظ سيادتها ويخلصها من الإرهاب. 


واتفق الوزيران على استمرار التواصل حول كل الجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار.

 
gnews

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