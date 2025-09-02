الأردن يعزي السودان

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية السودان، بضحايا انزلاق أرضي ناجم عن الفيضانات والأمطار الغزيرة في إقليم دارفور، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.

