الثلاثاء 2025-09-02 06:00 م
 

الأردن يعزي السودان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية السودان، بضحايا انزلاق أرضي ناجم عن الفيضانات والأمطار الغزيرة في إقليم دارفور، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف الأردن وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.

 
 
