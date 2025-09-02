الأردن يعزي السودان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف الأردن وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.
