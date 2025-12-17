ارتفاع أسعار النفط بعد تصعيد ترامب ضد فنزويلا

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر فبراير المقبل بنسبة 1.54% إلى 59.83 دولار للبرميل.
ويوم أمس الثلاثاء أصدر ترامب أمرا بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من فنزويلا، مضيفا أنه "يعتبر الآن حكام البلاد منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب تاجر نفط أمريكي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر على ما بين 0.4 و 0.5 مليون برميل من النفط يوميا، مما سيرفع الأسعار بمقدار 1 - 2 دولار للبرميل.
