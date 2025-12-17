الأربعاء 2025-12-17 12:14 م

ارتفاع أسعار النفط بعد تصعيد ترامب ضد فنزويلا

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يناير المقبل بنسبة 1.61% إلى 56.16 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر
الأربعاء، 17-12-2025

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا ما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يناير المقبل بنسبة 1.61% إلى 56.16 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر فبراير المقبل بنسبة 1.54% إلى 59.83 دولار للبرميل.

ويوم أمس الثلاثاء أصدر ترامب أمرا بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من فنزويلا، مضيفا أنه "يعتبر الآن حكام البلاد منظمة إرهابية أجنبية".

وبحسب تاجر نفط أمريكي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر على ما بين 0.4 و 0.5 مليون برميل من النفط يوميا، مما سيرفع الأسعار بمقدار 1 - 2 دولار للبرميل.

 
 


