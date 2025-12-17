الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية السائدة

09:43 ص

الوكيل الإخباري- تدعو مديرية الأمن العام الى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة وانتهاج السلوك السليم نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية سيبيرية المنشأ شديدة البرودة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :





■ الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها الأغوار الجنوبية والعقبة.



■ الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.



■ أخذ الحيطة والحذر نتيجة احتمال هطول زخات ثلجية محدودة خلال ساعات الصباح قد تكون أحيانًا مخلوطة مع المطر.



■ التأني أثناء القيادة على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار .



■ الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، والالتزام بعدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة اضافة إلى عدم تركها مشتعلة أثناء النوم وضرورة توفير التهوية المناسبة للمنزل بين الحين والآخر لتجديد الهواء وتقليل تراكم الغازات الضارة.



■ أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب و تشكل الانجماد خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.



■ متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.

