 
الأحد 2024-12-01 01:01 ص
 

الأمن يحذر المواطنين بشأن المدافئ

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 12:35 ص

الوكيل الإخباري-    حذرت مديرية الدفاع المدني الأردنيين من عدم تهوية المنازل بين الحين والآخر.

اضافة اعلان

 

وقالت في منشور عبر "فيسبوك" "احرص على التهوية المناسبة للمنزل بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة من المدافئ وتجديد الهواء داخله" .

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين بشأن المدافئ

جانب من المحاضرة التوعوية

أخبار محلية محاضرة في عجلون حول مكافحة الفساد

ارشيفية

فلسطين 40 شهيدا بقصف بناية سكنية في تل الزعتر في قطاع غزة

علم سوريا

عربي ودولي إعلام رسمي سوري: الأوضاع بمحافظة حماة هادئة

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 191

ارشيفية

عربي ودولي المعارضة السورية: نوسّع المناطق الآمنة لضمان عودة النازحين

بشار الأسد

عربي ودولي الرئاسة السورية: سوريا قادرة على دحر "الإرهابيين"

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 




الأكثر مشاهدة