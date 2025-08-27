الأربعاء 2025-08-27 06:58 م
 

الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 06:41 م
الوكيل الإخباري- نفت إدارة أمن الجسور كل ما يتردد حول إلغاء منصة الحجز المسبق المعمول بها على جسر الملك حسين، مؤكدة أنّ كل ما يتم تداوله هو محض إشاعات وغير صحيح، وأنه لا تغيير على إجراءات العمل  المتّبعة بخصوص الحجز المسبق على المنصة. اضافة اعلان


لذا اقتضى التنبيه، مهيبة بالإخوة المسافرين التقيد والتزام مواعيد الحجز توفيراً لوقتهم وجهدهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

مناسبات هاشم محمد كامل عبنده.. مبارك النجاح بالتوجيهي

الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في العقبة

أخبار محلية الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في العقبة

ا

أخبار محلية الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين

رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين

جسر الثامن يدخل مرحلة إعادة التأهيل .. تحويلات مرورية لضمان انسيابية السير

أخبار محلية جسر الثامن يدخل مرحلة إعادة التأهيل .. تحويلات مرورية لضمان انسيابية السير

ل

مناسبات محمد العزب.. مبارك الماجستير

أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

تكنولوجيا أبل تحدد موعد إطلاق "آيفون 17"

لا

فلسطين نتنياهو: نقترب من القضاء على حماس.. وحربنا مستمرة منذ 3500 عام



 
 





الأكثر مشاهدة