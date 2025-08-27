الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين

06:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743864 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفت إدارة أمن الجسور كل ما يتردد حول إلغاء منصة الحجز المسبق المعمول بها على جسر الملك حسين، مؤكدة أنّ كل ما يتم تداوله هو محض إشاعات وغير صحيح، وأنه لا تغيير على إجراءات العمل المتّبعة بخصوص الحجز المسبق على المنصة. اضافة اعلان





لذا اقتضى التنبيه، مهيبة بالإخوة المسافرين التقيد والتزام مواعيد الحجز توفيراً لوقتهم وجهدهم.