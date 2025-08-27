الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين

لذا اقتضى التنبيه، مهيبة بالإخوة المسافرين التقيد والتزام مواعيد الحجز توفيراً لوقتهم وجهدهم.
