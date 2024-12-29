الأمير الحسن يشيد بإنجازات التايكواندو

و أشاد سموه بالمستوى المميز الذي وصلت له التايكواندو الأردنية والسمعة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها، كما هنأ أصحاب الإنجازات بالنتائج التي حققوها.
وفي نهاية اللقاء كرم سموه الكابتن فارس العساف واللاعب زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس كما كرم اللاعبة المعتزلة جوليانا الصادق، تقديراً لمسيرتها الرياضية.
بترا
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