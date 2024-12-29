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الأمير الحسن يشيد بإنجازات التايكواندو

الأمير حسن بن طلال حفظه الله
الأمير حسن بن طلال حفظه الله
الأحد، 29-12-2024 01:48 م
الوكيل الإخباري-  استقبل سمو الأمير الحسن بن طلال أمس السبت، بحضور سمو الأمير راشد رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو وسمو الأميرة زينة راشد النائب الأول للرئيس، لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو.اضافة اعلان


و أشاد سموه بالمستوى المميز الذي وصلت له التايكواندو الأردنية والسمعة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها، كما هنأ أصحاب الإنجازات بالنتائج التي حققوها.

وفي نهاية اللقاء كرم سموه الكابتن فارس العساف واللاعب زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس كما كرم اللاعبة المعتزلة جوليانا الصادق، تقديراً لمسيرتها الرياضية.

بترا
 
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