الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني

جاء ذلك، خلال استقبال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ورئيس الوزراء بالوكالة هاياشي يوشيماسا، اليوم الخميس، لسموه، الذي يزور طوكيو حاليا.
وأكدت الرسالة حرص جلالته على تعميق العلاقات الثنائية بين الأردن اليابان، وتقدير جلالته للدعم التنموي الذي تقدمه اليابان للأردن، فضلاً عن مساعداتها الإنسانية للاجئين في المملكة.
وهنأ جلالته في الرسالة رئيس الوزراء أيشيبا بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء في بلاده، متمنيا له التوفيق في مهامه وللشعب الياباني المزيد من التقدم والازدهار.
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