الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني

الوكيل الإخباري - نقل سمو الأمير الحسن بن طلال، رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الأردنية اليابانية.

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جاء ذلك، خلال استقبال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ورئيس الوزراء بالوكالة هاياشي يوشيماسا، اليوم الخميس، لسموه، الذي يزور طوكيو حاليا.



وأكدت الرسالة حرص جلالته على تعميق العلاقات الثنائية بين الأردن اليابان، وتقدير جلالته للدعم التنموي الذي تقدمه اليابان للأردن، فضلاً عن مساعداتها الإنسانية للاجئين في المملكة.