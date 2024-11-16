 
السبت 2024-11-16 05:14 م
 

الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 04:12 م

الوكيل الإخباري-   رعى سمو الأمير رعد بن زيد الحفل الذي نظمته الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، ولجنة البنك، اليوم السبت، لتكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات.

اضافة اعلان


وأكد مدير بنك العيون، الدكتور معاوية البدور، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، الذي حضره وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والتربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية نشر ثقافة التبرع، والدور الذي تقوم به الجمعية في هذا المجال، لمساعدة فاقدي البصر على استعادته وتحسين حياتهم.


واستعرض البدور واقع عملية التبرع بالقرنيات في المملكة وزراعتها، والمعايير التي تتم بموجبها عملية التبرع، إضافة إلى العوامل التي تحدد جودة القرنيات المتبرع بها.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

علم لبنان

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان

مستشفى

أخبار محلية البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

تعبيرية

أخبار محلية الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

الجنية الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

قصف عنيف على غزة

فلسطين 7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة

علم لبنان

عربي ودولي لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل



 


الأكثر مشاهدة