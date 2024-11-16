الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

وأكد مدير بنك العيون، الدكتور معاوية البدور، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، الذي حضره وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والتربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية نشر ثقافة التبرع، والدور الذي تقوم به الجمعية في هذا المجال، لمساعدة فاقدي البصر على استعادته وتحسين حياتهم.
واستعرض البدور واقع عملية التبرع بالقرنيات في المملكة وزراعتها، والمعايير التي تتم بموجبها عملية التبرع، إضافة إلى العوامل التي تحدد جودة القرنيات المتبرع بها.
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