الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

الوكيل الإخباري- رعى سمو الأمير رعد بن زيد الحفل الذي نظمته الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، ولجنة البنك، اليوم السبت، لتكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات.

اضافة اعلان



وأكد مدير بنك العيون، الدكتور معاوية البدور، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، الذي حضره وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والتربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية نشر ثقافة التبرع، والدور الذي تقوم به الجمعية في هذا المجال، لمساعدة فاقدي البصر على استعادته وتحسين حياتهم.