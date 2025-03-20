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الأمير فيصل بن الحسين يخوض انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين
 
الخميس، 20-03-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   يخوض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الخميس، انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، ليكون أول عربي يترشح لهذا المنصب الرياضي الأهم عالميًا.اضافة اعلان


ويحظى الأمير فيصل بتقدير واسع في الأوساط الرياضية الدولية، نظرًا لجهوده المستمرة في تطوير الرياضة وتعزيز دور الحركة الأولمبية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعد ترشحه لهذا المنصب إنجازًا عربيًا بارزًا يعكس مكانة الأردن وريادته في المجال الرياضي.

ويترقب الشارع الرياضي الأردني والعربي نتائج الانتخابات، متمنيًا التوفيق لسمو الأمير في تحقيق إنجاز تاريخي جديد للرياضة العربية.

#أميرنا_فخرنا
 
 
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صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يخوض انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس



 
 





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