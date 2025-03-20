الأمير فيصل بن الحسين يخوض انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس

ويحظى الأمير فيصل بتقدير واسع في الأوساط الرياضية الدولية، نظرًا لجهوده المستمرة في تطوير الرياضة وتعزيز دور الحركة الأولمبية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويعد ترشحه لهذا المنصب إنجازًا عربيًا بارزًا يعكس مكانة الأردن وريادته في المجال الرياضي.
ويترقب الشارع الرياضي الأردني والعربي نتائج الانتخابات، متمنيًا التوفيق لسمو الأمير في تحقيق إنجاز تاريخي جديد للرياضة العربية.
#أميرنا_فخرنا
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