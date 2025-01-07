الأوبئة: لا إغلاقات في الاردن بسبب الفيروس الصيني الجديد

واضاف ان جميع الأمراض التنفسية متشابهة في أعراضها وطرق الوقاية منها، من لبس الكمامة وغسل الأيدي باستمرار ومسح الأسطح بالمطهرات ومحاولة تجنب مخالطة الآخرين، إضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا.
وقال إن المصابين بمتحور (HMPV) يشفون خلال 4-7 أيام، مشيرا إلى أن فترة حضانته 3-6 أيام، ولا يوجد له أي مطعوم أو علاج نوعي، ما يعني أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاجه، إلا علاجات داعمة أو علاجات للأعراض.
واضاف أن هناك رقابة دائمة على الحدود ولا يوجد أي تعليمات لاتخاذ إجراءات إضافية، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات المعنية بهذا الموضوع لم تطلق أي إنذار أو تعليمات بتشديد الرقابة على الحدود أو منع جهات من الدخول إلى أي بلد ، ولم تتخذ أي دولة لحد الآن أي إجراءات أو إغلاقات بسبب الفيروس الصيني.
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