الكورن فليكس.. فطور سريع يخفي مخاطر على صحة الأطفال

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   رغم اعتياد الأمهات على تقديم الكورن فليكس كفطور سريع وسهل للأطفال، إلا أن خبراء تغذية يحذرون من أضراره المحتملة، خاصة عند تناوله بشكل يومي ومنفرد.

وتوضح اختصاصية التغذية كافيتا ديفغان أن الكورن فليكس يحتوي على نسب مرتفعة من السكر والكربوهيدرات البسيطة، مما يجعله غير مشبع ويدفع الأطفال لتناول كميات أكبر من الطعام لاحقًا، فضلاً عن اعتيادهم على المذاق الحلو وصعوبة تقبل البدائل الصحية.


ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن رقائق الذرة ليست وجبة متكاملة إذا تم تناولها دون إضافة فواكه أو ألياف. أما الأنواع المنكهة بالشوكولاتة أو العسل، فهي تحتوي على ضعف كمية السكر، إلى جانب النكهات الصناعية والدهون الضارة.


دراسات دولية ربطت بين الاستهلاك المفرط للكورن فليكس وبين زيادة خطر السمنة، السكري، وارتفاع ضغط الدم.


ويؤكد الخبراء أن الحل لا يكون بحرمان الأطفال، بل باستبدال الكورن فليكس أو تحسين مكوناته، من خلال إضافات مثل الحليب الطبيعي، الفواكه، أو اختيار بدائل مثل الشوفان والزبادي وخبز الحبوب الكاملة.

 

