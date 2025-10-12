الأحد 2025-10-12 03:07 م
 

الفول السوداني.. فوائد غذائية عديدة ومحاذير لا يجب تجاهلها

الوكيل الإخباري-   يُعد الفول السوداني من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي، والدهون الصحية، والعناصر الدقيقة الضرورية لصحة الجسم. وتناوله بشكل معتدل قد يساهم في تحسين المناعة، ودعم صحة القلب، وتحفيز الرغبة الجنسية، بحسب اختصاصية التغذية عائشة بلال أحمد، في تصريحات لـ"BBC".

كما يحتوي الفول السوداني على حمض الأرجينين الذي يحسّن تدفّق الدم، ويساعد على إنتاج الهرمونات مثل التستوستيرون والإستروجين، إلى جانب دعم وظائف الدماغ، وصحة الجلد والشعر، والتحكم في الوزن.


إلا أن الخبراء يحذرون من بعض الآثار الجانبية، أبرزها:
حساسية الفول السوداني التي قد تصل لدرجة الصدمة التحسسية.
تسمم الأفلاتوكسين الناتج عن سوء التخزين، ما يبرز أهمية حفظه في أوعية جافة ومحكمة.


ويُوصى بتحميص أو سلق الفول السوداني وتناوله بكميات معتدلة، مع تجنّب الأنواع العفنة أو المرة لضمان السلامة الغذائية.

 

