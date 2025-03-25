الثلاثاء 2025-03-25 09:59 م
 

الأوقاف تعلن عن برنامجها الموحد لإحياء ليلة القدر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الثلاثاء، 25-03-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن البرنامج الموحد لإحياء ليلة القدر المباركة في السابع والعشرين من شهر رمضان لعام 1446هـ - 2025م، والذي سيُقام في مختلف مساجد المملكة.

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وذكرت الوزارة في تصريح  ، الثلاثاء، إنه تم تعميم البرنامج على جميع الأئمة لإحياء ليلة القدر، وتشجيع المصلين على الدعاء لأهل قطاع غزة.


وأضافت أن البرنامج يتضمن صلاة القيام، والاستغفار، والصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وصلاة التسابيح، وصلاة الشفع والوتر مع الدعاء. وأشار إلى أن البرنامج الرئيس في مسجد الشهيد الملك عبدالله الأول في منطقة العبدلي يبدأ بصلاة ثماني ركعات، تليها موعظة عن فضائل القيام، ثم استراحة، تليها صلاة ثماني ركعات أخرى، ثم فقرة استغفار والصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، تليها موعظة بعنوان (هل من داعٍ فأستجيب له)، ثم صلاة التسابيح، وصلاة الشفع والوتر مع الدعاء، وأخيرًا فقرة السحور، ثم صلاة الفجر.


وأوضحت الوزارة أن البرنامج الموحد في المساجد الرئيسية في العاصمة عمّان سيُقام في مسجد الملك الحسين بن طلال -رحمه الله-، ومسجد الشهيد الملك عبدالله الأول في العبدلي، والمسجد الحسيني في وسط البلد، ومسجد أبو درويش، ومسجد الكالوتي، ومسجد القواسمة، ومسجد الجامعة الأردنية.
ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى المشاركة في هذه الليلة المباركة، مؤكدةً أهمية اغتنامها في العبادة والدعاء.

 
gnews

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