الإدارة المحلية تختتم مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، أهمية علاقات التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، مشيرا الى المساعدات الألمانية في كثير من البرامج، خاصة البيئية منها، والتي تعتبر من الأولويات الوطنية الساعية لإيجاد بيئة صالحه تدعم التنمية المستدامة بكافة أشكالها.

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وأشار الضلاعين خلال احتفال اليوم الثلاثاء باختتام مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة إيجابية، ضمن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وبتمويل قدره (155.5) مليون يورو، والذي بدأ في حزيران عام 2015، الى أهمية تنفيذ مشروع "تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة إيجابية" في الأردن، والذي استفادت منه العديد من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، ومساهمته في إيجاد 50 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة للأردنيين واللاجئين السوريين.



من جهتها عرضت مديرة إدارة النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة رائدة العوران خلال الاحتفال، للعديد من الإنجازات والمراحل التي مر بها المشروع خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التدريب والتأهيل وكيفية التعامل مع النفايات.



وأشارت ممثلة السفيرة الألمانية في المملكة خلال مشاركتها بالاحتفال، إلى أهمية المشروع وما حققه من أثر ايجابي على المجتمعات المستهدفة، مؤكدة استعداد الحكومة الألمانية لاستمرار التعاون المشترك مع الأردن لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشاد ممثل الاتحاد الأوروبي المهندس حازم نزال، بالتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم الدعم المستمر للمشاريع التي تخدم قطاع الإدارة المحلية في المملكة.