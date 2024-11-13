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الإسكان والتطوير الحضري تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي

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أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 11:38 ص

الوكيل الإخباري- اختتم الأردن مشاركته في الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واستضافته جمهورية مصر العربية، بمشاركة أكثر من 160 دولة حول العالم.

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وقالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، في الجلسة الإقليمية لتعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية، إن قطاع الإسكان يعد من القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بشكل مباشر بالجانب السكاني، وإن الهجرات القسرية أدت إلى نمو متزايد للمناطق متدنية الخدمات وزيادة الضغط على البنية التحتية وارتفاع الطلب على المساكن المستأجرة وزيادة مفاجئة في أسعار المنازل والأراضي، بما يفوق القدرة المالية للمواطن.


وشاركت العطيات وفق بيان المؤسسة صباح اليوم الأربعاء، في إدارة الجلسة التي نظمها الاتحاد من أجل المتوسط UFM، حيث قدمت ورقة عمل خلال الجلسة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بعنوان "‏ التراث الحضري ومهارات البناء التقليدي في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط".


وعلى هامش المنتدى التقت العطيات، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرفان علي، وبحثا العديد من الأمور ذات الأهمية، كتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتقرير المملكة الأردنية الهاشمية حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، إضافة إلى الدعم الفني لتأسيس مرصد حضري إسكاني.


وشارك في أعمال المنتدى نخبة واسعة من المختصين والخبراء، تناولوا خلال جلساته التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية الحضرية والتي أبرزها: سكن المستقبل، مستقبل المدن وتحديات المناخ، التطورات التكنولوجية ومشاريع التخطيط الحضري المستدام، مشاريع تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات، وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، مبادرات مواجهة التحديات البيئية.

 
gnews

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