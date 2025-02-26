الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لدور الأردن في الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد دعمهم للدور الأردني في الحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة، من خلال دائرة أوقاف القدس.

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جاء ذلك بعد زيارة رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، ولقائهم مسؤولي دائرة أوقاف القدس في إطار اللقاءات الدورية التي تركز على التنوع الديني والثقافي في المدينة القديمة.



وشددوا في بيان اليوم الأربعاء، على أهمية الحفاظ على الطابع الفريد للمدينة، واحترام حرمة أماكنها المقدسة، محذرين من أن أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.



وبحث المسؤولون الأوروبيون مع دائرة الأوقاف، التطورات الأخيرة المتعلقة بالمسجد، بما فيها انتهاكات الوضع القائم، إضافة إلى القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.