 
الخميس 2025-02-27 12:09 ص
 

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لدور الأردن في الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري-    أكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد دعمهم للدور الأردني في الحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة، من خلال دائرة أوقاف القدس.

اضافة اعلان


جاء ذلك بعد زيارة رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، ولقائهم مسؤولي دائرة أوقاف القدس في إطار اللقاءات الدورية التي تركز على التنوع الديني والثقافي في المدينة القديمة.


وشددوا في بيان اليوم الأربعاء، على أهمية الحفاظ على الطابع الفريد للمدينة، واحترام حرمة أماكنها المقدسة، محذرين من أن أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.


وبحث المسؤولون الأوروبيون مع دائرة الأوقاف، التطورات الأخيرة المتعلقة بالمسجد، بما فيها انتهاكات الوضع القائم، إضافة إلى القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.


كما ناقش وفد الاتحاد الأوروبي مع رؤساء الكنائس في القدس التحديات التي تواجهها المجتمعات المسيحية.

 
gnews

أحدث الأخبار

داو جونز الصناعي

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

تعبيرية

منوعات كم مرة ينبغي غسل المناشف اليومية؟

تعبيرية

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لدور الأردن في الحفاظ على الوضع القائم بالقدس

غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: الوسطاء وضعوا هدفا حتى يستمر الاتفاق

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة السياحة تلتقي رئيس مجلس أمناء المركز الأميركي للأبحاث الشرقية

سجن عوفر

عربي ودولي تحرك لقوات الاحتلال بمحيط سجن عوفر استعدادا لإطلاق أسرى

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدا"، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

عربي ودولي ترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"

تعبيرية

عربي ودولي الفاو: الجوع يهدد أكثر من 4 ملايين صومالي



 




الأكثر مشاهدة