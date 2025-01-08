الاردن .. عطاء بشأن تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إعادة طرح شراء خدمات استشارية لدراسة إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بهذا النشاط حسب المواصفات والشروط.

اضافة اعلان