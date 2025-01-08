الاردن .. عطاء بشأن تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

وحددت الوزارة موعد بيع نسخ دعوة العطاء إلكترونيا من اليوم الخميس حتى 16 كانون الثاني المقبل، و19 الشهر لاستقبال الاستفسارات، وبدء تقديم العروض من 23 إلى 30 كانون الثاني الحالي.
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