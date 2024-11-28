 
الخميس 2024-11-28 07:24 ص
 

"البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"

الطابع العربي الموحد "مع غزة" التذكاري
الطابع العربي الموحد "مع غزة" التذكاري
الخميس، 28-11-2024 06:23 ص

الوكيل الإخباري-   تطرح شركة البريد الأردني الإصدار العربي الموحد الجديد من الطوابع التذكارية لعام 2024 تحت عنوان "مع غزة"، اعتبارًا من اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة الأربعاء، تم اختيار الطابع من خلال تصويت اللجنة الفنية المتخصصة للطوابع البريدية من عدة دول ليكون الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بغزة لعام 2024.


ويتضمن الإصدار طابعًا بقيمة "دينار واحد"، بالإضافة إلى بطاقة بريدية بسعر 1.30 دينار، في حين يتوفر مغلف اليوم الأول للإصدار بسعر 1.50 دينار.


ويمكن للراغبين في الحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى البريد الأردني بالمقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو من خلال المكاتب البريدية "مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد إربد المركزي، ومكتب بريد مادبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البترا، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، ومكتب بريد السلط، ومكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش."

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات يجعله عرضة للانفجار.. احذر هذا الأمر عند استخدام سخان المياه

..

نعـي فـاضل الأطباء تنعى الصوالحة وقرقش

تعبيرية

طب وصحة لماذا يجب عليك تناول لبن الزبادي يوميا ؟

أحد المحتجين يحمل صورة نتنياهو خلال مظاهرة لعائلات الأسرى أمس الأربعاء في القدس

فلسطين إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد صفقة جزئية مع حماس

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء

..

الوفيات وفيات الخميس 28-11-2024

الطابع العربي الموحد "مع غزة" التذكاري

أخبار محلية "البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"



 




الأكثر مشاهدة