"البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"

وبحسب بيان للشركة الأربعاء، تم اختيار الطابع من خلال تصويت اللجنة الفنية المتخصصة للطوابع البريدية من عدة دول ليكون الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بغزة لعام 2024.
ويتضمن الإصدار طابعًا بقيمة "دينار واحد"، بالإضافة إلى بطاقة بريدية بسعر 1.30 دينار، في حين يتوفر مغلف اليوم الأول للإصدار بسعر 1.50 دينار.
ويمكن للراغبين في الحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى البريد الأردني بالمقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو من خلال المكاتب البريدية "مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد إربد المركزي، ومكتب بريد مادبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البترا، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، ومكتب بريد السلط، ومكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش."
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