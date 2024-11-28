"البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"

الوكيل الإخباري- تطرح شركة البريد الأردني الإصدار العربي الموحد الجديد من الطوابع التذكارية لعام 2024 تحت عنوان "مع غزة"، اعتبارًا من اليوم الخميس.

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وبحسب بيان للشركة الأربعاء، تم اختيار الطابع من خلال تصويت اللجنة الفنية المتخصصة للطوابع البريدية من عدة دول ليكون الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بغزة لعام 2024.



ويتضمن الإصدار طابعًا بقيمة "دينار واحد"، بالإضافة إلى بطاقة بريدية بسعر 1.30 دينار، في حين يتوفر مغلف اليوم الأول للإصدار بسعر 1.50 دينار.