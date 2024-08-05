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البيت الأبيض: بايدن يجري اتصالاً مع جلالة الملك اليوم الاِثنين

الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس الأمريكي جو بايدن
الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس الأمريكي جو بايدن




 

الإثنين، 05-08-2024 10:29 ص

الوكيل الإخباري- افاد البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع جلالة الملك عبدالله الثاني هاتفياً اليوم الاثنين .

واضاف البيت الأبيض ان  بايدن سيجتمع اليوم مع فريق الأمن القومي اليوم لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.
 
وكان مسؤول في البيت الأبيض قال الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر "قدرات عسكرية" إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي بهدف تهدئة التوتر في المنطقة.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

gnews

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