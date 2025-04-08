الثلاثاء 2025-04-08 08:40 م
 

"التدريب المهني" تحصل على شهادة تميز أوروبية

مؤسسة التدريب المهني
مؤسسة التدريب المهني
 
الثلاثاء، 08-04-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مؤسسة التدريب المهني حصول 8 معاهد تابعة لها على "شهادة الالتزام بالتميز المهني"، من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية، ضمن مبادرة (ISATCOVE) الدولية، التي تعنى بتعزيز التميز والجودة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

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وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المعاهد التي حصلت على الشهادة هي: "تدريب مهني" عين الباشا، ومؤاب، والقويسمة، والأردني الكوري للتكنولوجيا، والسلط الحرفي، والأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، والسلامة والصحة المهنية، وتدريب مهني جرش.


وبينت المؤسسة أن الشهادة تأتي تحقيقا لكافة المستهدفات المطلوبة للمرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025- 2028 (الأولويات المرتبطة بقطاع التدريب المهني)، ضمن إطار خطة مؤسسة التدريب المهني الاستراتيجية 2022 -2025، والتي يتضمن احد محاورها استحداث مراكز تميز بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات الحكومية والخاصة وجهات مانحة ومنظمات دولية لتوفير خدمات تدريبية نوعية للشباب في المحافظات.

 
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