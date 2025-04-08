"التدريب المهني" تحصل على شهادة تميز أوروبية

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة التدريب المهني حصول 8 معاهد تابعة لها على "شهادة الالتزام بالتميز المهني"، من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية، ضمن مبادرة (ISATCOVE) الدولية، التي تعنى بتعزيز التميز والجودة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

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وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المعاهد التي حصلت على الشهادة هي: "تدريب مهني" عين الباشا، ومؤاب، والقويسمة، والأردني الكوري للتكنولوجيا، والسلط الحرفي، والأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، والسلامة والصحة المهنية، وتدريب مهني جرش.