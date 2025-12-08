متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت في النمسا

الوكيل الإخباري- تحولت رحلة تسلق شتوية في النمسا إلى مأساة بعدما تُركت كيرستين غورتنر (33 عاماً) لتتجمد حتى الموت قرب قمة جبل غروسغلوكنر، أعلى قمة في البلاد، أثناء مرافقتها صديقها المتسلق المحترف توماس بلامبرغر (39 عاماً).

التحقيقات أوضحت أن بلامبرغر هو من خطط للرحلة رغم ضعف خبرة صديقته، وأنهما واجها ظروفاً قاسية ودرجات حرارة متجمدة. وعند وصولهما ليلاً إلى موقع قريب من القمة، دخلت غورتنر في حالة إنهاك وانخفاض شديد في حرارة الجسم.



بحسب الادعاء العام، ترك بلامبرغر صديقته نحو الثانية فجراً دون حماية، ولم يطلب المساعدة في الوقت المناسب، رغم رؤيته مروحية شرطة تحلق بالقرب منهما. كما أظهرت كاميرات المراقبة أنه غادر الموقع وبدأ النزول تاركاً غورتنر ، قبل أن يعاود الاتصال بخدمات الطوارئ لاحقاً.



تم العثور على المتسلقة المتجمدة على مسافة أقل من 150 قدماً من القمة. ودافع محامي بلامبرغر عن موكله مؤكداً أن ما حدث "حادث مأساوي".



وقد وُجهت للمتهم تهمة القتل غير العمد، وتبدأ محاكمته في فبراير، مع احتمال سجنه حتى ثلاث سنوات في حال إدانته.