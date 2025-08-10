التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026

وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل (65%) فما فوق.
إحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية، شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.
إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.
تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.
تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) خلال فترة تقديم الطلبات المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.
مع تمنياتنا لجميع الطلبة بالشفاء التام والعاجل.
