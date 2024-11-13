التهتموني تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للجسر العربي في مصر

واطلع وزراء النقل في الدول الثلاث على نشاط شركة الجسر العربي خلال العام 2024 حيث واصلت الشركة تحقيقها لأهدافها الموضوعة رغم حالة عدم الاستقرار جراء الظروف الإقليمية الراهنة وما تبعها من عدم انتظام للحركة الملاحية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد الوزراء أن هذه الشراكة العربية التي تعمل وفق أُسس وخطط عمل مرنة واستراتيجيات تتوافق مع المتغيرات الدولية والإقليمية، حققت النتائج الإيجابية وواصلت ريادتها في صناعة النقل البحري، حيث تم نقل أكثر من (200) ألف مسافر، وما يزيد عن (60) ألف شاحنة عبر الخط البحري العقبة-نويبع، مؤكدين الدور المهم الذي تلعبه شركة الجسر العربي في حركة التجارة لتكون حلقة وصل بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا وجسراً عربياً اقتصادياً واجتماعياً.
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