الأحد 2025-11-02 01:54 م
 

الجمارك الأردنية تشارك في المنتدى الدولي للحلال بالبرازيل

دائرة الجمارك الأردنية
الجمارك الأردنية
 
الأحد، 02-11-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   شارك مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في أعمال المنتدى الدولي للحلال الذي عُقد في البرازيل لعام 2025، بمشاركة واسعة من عدد من دول العالم والدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة الحلال وتبادل الخبرات بين الدول.اضافة اعلان


وخلال افتتاح المنتدى ألقى وزير الخارجية البرازيلي مارو فيرا كلمة أكد فيها على عمق العلاقات العربية – البرازيلية، مشيدًا بحجم التبادل التجاري المتنامي بين الجانبين ودور الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد المؤسسات الإسلامية في دعم هذه العلاقات وتطويرها. كما ثمّن الوزير أهمية المنتدى في ترسيخ الشراكة الاقتصادية والثقافية بين الشعوب.

وأكد نائب الرئيس البرازيلي ووزير التجارة جيرالدو ألكمين، في كلمته خلال المؤتمر حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال الاقتصاد الحلال وتبادل الاستثمارات.
 
 
