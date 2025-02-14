الجمعية الفلكية الأردنية رصدت نجم "سعد بلع" فجر الجمعة

10:36 ص

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الوكيل الإخباري- رصدت الجمعية الفلكية الأردنية فجر الجمعة، نجم "سعد بلع" من سماء الأردن، حيث جرت عملية الرصد من شمال العاصمة عمان في تمام الساعة 6:30 صباحًا، بعد شروق النجم عند الساعة 6:08 صباحًا بتوقيت الأردن، وفق رئيس الجمعية عمار السكجي اضافة اعلان





وأوضح السكجي أن النجم ظهر على ارتفاع 4 درجات فوق الأفق، في اتجاه الشرق الجنوبي بزاوية 103 درجات.



واستغرقت عملية الرصد نحو ساعة كاملة باستخدام تلسكوب محوسب، إلا أن الفريق واجه بعض التحديات، مثل الغيوم الكثيفة، وإضاءة القمر البدر، وانخفاض درجات الحرارة إلى نحو درجتين مئويتين. ويعد "سعد بلع" نجمًا غير مرئي بالعين المجردة إلا في ظروف فلكية مثالية.



ما هو نجم "سعد بلع"؟



يُعرف نجم "سعد بلع" علميًا باسم "إيبسلون الدلو" (Albali)، وهو نجم ثنائي يقع ضمن كوكبة الدلو، وهي إحدى الكوكبات السماوية التي تعبرها الشمس بين منتصف شباط ومنتصف آذار.



ووفقًا لقياسات وكالة الفضاء الأوروبية "جايا"، فإن النجم يبعد عن الأرض نحو 2.3 ألف مليار كيلومتر، ويُقدر عمره بحوالي 388 مليون سنة، فيما تبلغ كتلته نحو ثلاثة أضعاف كتلة الشمس.



ويعد "سعد بلع" واحدًا من مجموعة "سعودات الشتاء"، التي تشمل سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، وسعد الخبايا، وهي جزء من التقويم النجمي التقليدي الذي كان سائدًا لدى العرب قديمًا. وترتبط مواعيد ظهور هذه النجوم بالمواريث الشعبية في الأردن والمنطقة العربية، وتختلف طرق رصدها بين المراقبة بالتلسكوبات الحديثة أو بالعين المجردة.