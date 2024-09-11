الجيش يبدأ بأستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات الأمريكية

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الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية التدريب العسكري، عن البدء باستقبال طلبات الطلاب (ذكور+ إناث) الراغبين للإستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الهندسية خلال شهر حزيران 2025 ولمدة (4) سنوات . اضافة اعلان





لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالأكاديميات الأمريكية يرجى الدخول على الموقع المبين



بجانب كل منهم :

على الراغبين بالتسجيل (أو من ينوب عنهم) مراجعة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة

الأردنية – الجيش العربي (المبنى الجديد) / مديرية التدريب العسكري / مكتب البعثات العسكرية خلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2عصراً) خلال الفترة من

يوم الخميس الموافق 12/9/2024 ولغاية يوم الأثنين الموافق 23/9/2024 لتعبئة طلب التسجيل مصطحبين معهم صورة عن كشف علامات الثانوية العامة أو معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صورة عن الهوية الشخصية ورسوم تقديم الطلب . يشترط في المنسبين الشروط التالية : أ. مهارة عالية باللغة الإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة واستماع) إذ يتطلب من الطالب إجتياز فحص مستوى اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (80% ECL) وفحص الـ (TOEFL) الدولي بعلامة لا تقل عن (80%) وللاستفسار مراجعة الموقع أدناه

https://www.ets.org/toefl/score-users/ibt/about/content-structure.html# accordion-9b2756793a-item-feee9c19cb

ب. إجتياز فحص الـ (SAT) (Scholastic Aptitude Test) بعلامة لا تقل عن (600) بالرياضيات وعلامة لا تقل عن (590) في القراءة والكتابة أو إجتيازفحص الــ (ACT) وللإستفسار مراجعة الموقع أدناه .

https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/act-international-subject-test-students.html جـ. إجتياز فحص اللياقة البدنية (النظام الأمريكي).

د. إجتياز الفحص الطبي المقرر وحسب تعليمات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .

هـ. أن يكون أردني الجنسية (فقط) والحالة الإجتماعية أعزب عند القبول وخلال فترة الدراسة.

و. أن يكون العمر ما بين (18-22) عام لغاية تاريخ 31/12/2024.

ز. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعدل لا يقل عن (80%) الفرع العلمي فقط .

سيتم تجنيد من يقع عليه الاختيار لابتعاثه للدراسة برتبة تلميذ عسكري ويعتبر مؤمن بجميع المتطلبات الدراسية من حيث التدريب والإسكان والإطعام وتذاكر السفر .