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الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

المضبوطات
المضبوطات
 
الإثنين، 10-03-2025 10:41 ص
الوكيل الإخباري-أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الإثنين، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة وطائرة مسيرة صغيرة وأجهزة تحكم بواسطة طائرة مسيرة.اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة وطائرة مسيرة صغيرة وأجهزة تحكم بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
 
gnews

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