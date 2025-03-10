الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة وطائرة مسيرة صغيرة وأجهزة تحكم بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل يطلع على مشاريع إنتاجية لسيدات في مركز زها دير علا
-
جرش: فعاليات "رمضانيات 2025" تفتح أبوابها للحرفيين والمبدعين
-
بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
اعتراف عربي ودولي.. عمّان تتوج عاصمة رقمية للعالم العربي لعام 2025
-
الملك ينعم على المرحوم القاضي إسماعيل العمري بميدالية اليوبيل الفضي
-
زراعة إربد: الأمطار الأخيرة تنعش آمال المزارعين بموسم زراعي جيد
-
الأردن.. تسجيل 16 براءة اختراع منذ بداية العام الحالي
-
اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وبلدية برقش