الجيش يفتح باب التسجيل في معاهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط

وستبدأ الشركة باستقبال طلبات التسجيل، في برامجها التدريبية للدفعة الـ31 على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجستيات والطاقة الشمسية إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات)، اعتبارا من 15/8/2024 ولغاية 20/10/2024، في جميع المعاهد أو عبر الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي (اضغط هنا).
وتمتد مدة البرامج التدريبية من 6 إلى 7 أشهر للذكور، و3 أشهر للإناث.
ويمنح المتدرب الامتيازات التالية: (75 دينارا مصروف جيب و25 دينارا بدل مواصلات للمهن الإنشائية) أو (50 دينارا مصروف جيب و25 دينارا لباقي المهن)، إضافة إلى اللباس، وشهادة كفاءة مهنية، وشهادة مزاولة مهنة.
ويشترط على المتقدم: أن يكون أردنيا أو من أبناء الأردنيات، وحسن السيرة والسلوك، ولائقا صحيا وبدنيا، وعمره (17 – 30 للذكور) و(17 – 35 للإناث)، ويجيد القراءة والكتابة ويجتاز فحص القبول.
وعلى المتقدم إرفاق: شهادة عدم محكومية، وصورة دفتر عائلة، وصورة شهادة الولادة، وصورة هوية الأحوال المدنية، وصورة شهادة الدراسة والخبرة، وصورتين شخصيتين.
ويعقد اختبار القبول العام يومي 6و7 تشرين الأول المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا في جميع معاهد ومشاغل الشركة، كما ستبدأ البرامج التدريبية في الـ13 من الشهر ذاته.
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