الأحد 2025-12-14 04:52 م

مع إصدار مبكر.. 4 هواتف آيفون جديدة في 2026

فل
تعبيرية
الأحد، 14-12-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-   تستعد شركة أبل لإطلاق أربعة طرازات جديدة من هواتف آيفون خلال 2026، في خطوة غير معتادة تهدف إلى توزيع الإصدارات على مدار السنة بدلًا من الاعتماد على حدث إطلاق واحد.

اضافة اعلان


الإطلاق المبكر:
أول الهواتف المتوقع الكشف عنه هو iPhone 17e خلال الربع الأول، وهو نسخة اقتصادية محسّنة تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل، مع معالج أحدث، تحسينات في الشاشة والكاميرا الأمامية، وسعر تقديري يبدأ من 599 دولارًا.


طرازات برو:
في خريف 2026، يُتوقع إطلاق iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع معالج جديد، أداء أعلى، تحسينات كبيرة في التصوير، وتصميم بتقنيات حديثة وتقليل الحواف وربما تطويرات في التعرف على الوجه.


آيفون قابل للطي:
من أبرز المفاجآت، أول هاتف قابل للطي من أبل، بشاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية أصغر، موجه لمستخدمي الأجهزة المبتكرة، ومن المتوقع أن يكون من الفئة مرتفعة السعر.


تغيّر في جدول الإطلاق:
هاتف iPhone 18 الأساسي قد يتأجل إلى 2027، ما يعكس تحول أبل في استراتيجيتها لتوسيع خياراتها وزيادة حضورها في مختلف شرائح السوق، مع توفير تنوع في الفئات والتوزيع الزمني للإصدارات.

 

 ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها

أخبار محلية التربية تحتفي بمسابقة مجالس التطوير التربوي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا

قوات الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

الأرصاد الجوية: زخات مطرية متوقعة اليوم في بعض المناطق

الطقس منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني

وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

أخبار محلية وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

6

فيديو منوع متداول من أمريكا: احد عناصر الشرطة في نيويورك ينقذ رضيعًا من الاختناق أثناء توجهه لدوامه

فل

فيديو منوع شاهد: أم قررت ترك خيار الاسم لطفلتها الرضيعة



 






الأكثر مشاهدة