مع إصدار مبكر.. 4 هواتف آيفون جديدة في 2026

الوكيل الإخباري- تستعد شركة أبل لإطلاق أربعة طرازات جديدة من هواتف آيفون خلال 2026، في خطوة غير معتادة تهدف إلى توزيع الإصدارات على مدار السنة بدلًا من الاعتماد على حدث إطلاق واحد.

الإطلاق المبكر:

أول الهواتف المتوقع الكشف عنه هو iPhone 17e خلال الربع الأول، وهو نسخة اقتصادية محسّنة تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل، مع معالج أحدث، تحسينات في الشاشة والكاميرا الأمامية، وسعر تقديري يبدأ من 599 دولارًا.



طرازات برو:

في خريف 2026، يُتوقع إطلاق iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع معالج جديد، أداء أعلى، تحسينات كبيرة في التصوير، وتصميم بتقنيات حديثة وتقليل الحواف وربما تطويرات في التعرف على الوجه.



آيفون قابل للطي:

من أبرز المفاجآت، أول هاتف قابل للطي من أبل، بشاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية أصغر، موجه لمستخدمي الأجهزة المبتكرة، ومن المتوقع أن يكون من الفئة مرتفعة السعر.



تغيّر في جدول الإطلاق:

هاتف iPhone 18 الأساسي قد يتأجل إلى 2027، ما يعكس تحول أبل في استراتيجيتها لتوسيع خياراتها وزيادة حضورها في مختلف شرائح السوق، مع توفير تنوع في الفئات والتوزيع الزمني للإصدارات.