الحكومة تستكمل خطوات تنفيذ أكبر مشروع مائي استراتيجي في الأردن

07:35 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على مجموعة وثائق وإجراءات جديدة للسير قدماً في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان. اضافة اعلان





وتشمل الخطوات توقيع اتفاقيات الأراضي ومتطلبات الطاقة، وإنجاز دراسات الأثر البيئي لمرافق الطاقة المتجددة، إضافة إلى بدء أنشطة الغلق المالي بالتعاون مع الممولين والجهات المانحة.

