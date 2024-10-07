الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ .. تفاصيل

وطرحت الجامعة الهاشمية عطاءً لصيانة وتجديد برمجيات "الأوراكل"
وفيما يلي تفاصيل العطاءات التي تم طرحها :
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