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الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسات ووزارات وجامعات حكومية عن طرح عدد من العطاءات في المملكة لبدء التنفيذ ، حيث طرحت وزارة الأوقاف عطاءً لصيانة وترميم مسجد عمر بن عبدالعزيز في منطقة الزعتري .اضافة اعلان


وطرحت الجامعة الهاشمية عطاءً لصيانة وتجديد برمجيات "الأوراكل"

وفيما يلي تفاصيل العطاءات التي تم طرحها :

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