الإثنين 2025-12-08 06:20 م

الحكومة تطلق منصة خاصة بخدمة العلم

الحكومة تطلق منصة خاصة بخدمة العلم
الحكومة تطلق منصة خاصة بخدمة العلم
الإثنين، 08-12-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة للاستعلام عن خدمة العلم عبر الرابط: khidmetalam.gov.jo، والتي تتيح للمواطنين التعرف على مواعيد الفحوصات الطبية وإجراءات التجنيد والتحديثات المرتبطة بالمكلّفين بشكل مباشر وسهل.اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه

ل

أخبار محلية اختتام ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار

عربي ودولي زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار

مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر

أخبار محلية مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر

ل

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية

هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

أخبار محلية هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

ل

أخبار محلية كل ما تود معرفته عن خدمة العلم.. موعد الالتحاق والإجازات والمحظورات أثناء التدريب

ل

أخبار محلية أول تعليق من قائد الجيش بعد اختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم



 






الأكثر مشاهدة