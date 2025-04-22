الحكومة: جبهتنا الداخلية صلبة والأجهزة الأمنية تتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار

وأوضح أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال بكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافظة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 مليون دينار و7.7 مليون دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).
ولفت المومني إلى الوزارة تعمل على إنشاء طريق عجلون الجديد من تقاطع قفقفا ولغاية تقاطع اشتفينا بكلفة 5 مليون دينار وسينتهي العمل على المشروع في العام 2027.
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