الثلاثاء 2025-04-22 01:57 م
 

الحكومة: جبهتنا الداخلية صلبة والأجهزة الأمنية تتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار

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علم الأردن
 
الثلاثاء، 22-04-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني صلابة جبهتنا الداخلية وصون وحدتنا الوطنية.

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وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي، إن جبهتنا الداخلية متماسكة أمام التحديات، وأجهزتنا الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرارنا. 

 

وأضاف أن وزارة الصحة ستستكمل خلال العام المقبل المرحلة الثالثة من مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مركز صحي الشفا الشامل ومركز صحي عجلون الشامل.

 

وأشار المومني إلى أن وزارة المياه ستنتهي من تمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة.

 

وبيّن أن الإدارة المحلية رصدت 3.5 مليون في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.


وأوضح أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال بكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافظة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 مليون دينار و7.7 مليون دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).


ولفت المومني إلى الوزارة تعمل على إنشاء طريق عجلون الجديد من تقاطع قفقفا ولغاية تقاطع اشتفينا بكلفة 5 مليون دينار وسينتهي العمل على المشروع في العام 2027.

 
gnews

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