الحكومة : لا رفع لأي من الضرائب والرسوم على الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه لا توجد أي زيادات على الضرائب أو الرسوم على الأردنيين، ولا مساس بجيب المواطن.

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وأضاف المومني خلال لقائه مع ممثلين عن وسائل إعلام السبت، أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان هي حكومة قرارات اقتصادية وليست حكومة محاسبة مالية.