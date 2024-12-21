الحكومة : لا رفع لأي من الضرائب والرسوم على الأردنيين

وأضاف المومني خلال لقائه مع ممثلين عن وسائل إعلام السبت، أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان هي حكومة قرارات اقتصادية وليست حكومة محاسبة مالية.
وثمن المومني دور وسائل الإعلام الوطنية، قائلا: الإعلام الوطني تميز دائماً بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية وابتعد عن كل ما يمس المصلحة العامة.
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