 
السبت 2024-12-21 04:52 م
 

الحكومة : لا رفع لأي من الضرائب والرسوم على الأردنيين

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
السبت، 21-12-2024 02:18 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه لا توجد أي زيادات على الضرائب أو الرسوم على الأردنيين، ولا مساس بجيب المواطن.

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وأضاف المومني خلال لقائه مع ممثلين عن وسائل إعلام السبت، أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان هي حكومة قرارات اقتصادية وليست حكومة محاسبة مالية.


وثمن المومني دور وسائل الإعلام الوطنية، قائلا: الإعلام الوطني تميز دائماً بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية وابتعد عن كل ما يمس المصلحة العامة.

 
gnews

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