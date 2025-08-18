الحكومة : هذه عقوبة المتخلفين عن خدمة العلم ..!

11:51 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن برنامج خدمة العلم يتضمن عقوبة السجن لكل من يتخلف عن أداء خدمة العلم، مبينًا أن مدة التدريب المكثف حُددت بـ 3 أشهر، يعقبها توزيع المكلفين على الوحدات، على أن تكون مدة الخدمة الفعلية في البرنامج شهرين فقط. اضافة اعلان





وأضاف أن بعض الفئات ستكون معفاة من أداء الخدمة، وفي مقدمتهم "الوحيد لوالديه" والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تحول دون مشاركتهم.