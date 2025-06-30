الحنيطي يتابع التمرين التعبوي 'الحصن الآمن'

الوكيل الإخباري- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مجريات التمرين التعبوي "الحصن الآمن"، الذي نفذه لواء الأمير حسن بن طلال المدرع/60، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى في ميادين التدريب المخصصة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجازات عسكرية قدمها المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى ومدير العمليات الحربية، عن التحضيرات والاستعدادات العملياتية واللوجستية التي سبقت التمرين والأهداف المرجوة منه، والفرضيات التي بُني عليها بما يتلاءم مع طبيعة التطورات التي تشهدها البيئة الإستراتيجية.

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