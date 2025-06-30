الحنيطي يتابع التمرين التعبوي 'الحصن الآمن'

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجازات عسكرية قدمها المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى ومدير العمليات الحربية، عن التحضيرات والاستعدادات العملياتية واللوجستية التي سبقت التمرين والأهداف المرجوة منه، والفرضيات التي بُني عليها بما يتلاءم مع طبيعة التطورات التي تشهدها البيئة الإستراتيجية.
واشتمل التمرين على تنفيذ فعاليات تحاكي عدد من السيناريوهات، من أبرزها تنفيذ معركة دفاعية تلاها هجوماً معاكساً، استخدم خلاله مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما اشتمل على رمايات للأسلحة المدرعة ومدافع الهاون، بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي والمدفعية والتفجيرات الهندسية.
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