الحنيطي يزور عدد من تشكيلات القوات المسلحة ويشيد بكفاءتها واحترافيتها

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مديرية التموين والنقل الملكي.





واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير التموين والنقل الملكي حول الواجبات والمهام التي تقوم بها المديرية، وسير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية، مشيداً بالمهنية العالية التي تتميز بها مرتباتها والتي تسهم بتزويد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة باحتياجاتها اللازمة والضرورية وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على ضرورة الاستمرار بالدور الإنساني والهام والمتضمن تزويد المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة ونابلس والمحطات الجراحية في جنين ورام الله، من خلال نقل المساعدات الطبية، إضافة إلى نقل المواد الإغاثية إلى عدد من الدول العربية الشقيقة.



وفي سياق متصل، زار اللواء الركن الحنيطي قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عسكري عن المهام والواجبات التي يقوم بها الحرس، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والخطط المستقبلية التي ينفذها للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية.



واطلع اللواء الركن الحنيطي على مراحل بناء عدد من المباني الإدارية ومستوى التطوير والتحديث الذي وصل إليه الحرس الملكي الخاص، مشيداً بكفاءة وتميز مرتباتها واحترافيتها العالية في تنفيذ الواجبات الموكولة لها.



كما اختتم رئيس هيئة الأركان المشتركة، جولته بزيارة الشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة (JLVM) التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وكان في استقباله رئيس هيئة مديري المركز، ونائب مدير عام المركز، ومدير الشركة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجازٍ عن دور الشركة في تصميم وتطوير وتصنيع الآليات الخفيفة والمدرعة متعددة الأغراض، ضمن حلولٍ تكتيكية متقدمة، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بكفاءة وفعالية عالية من حيث الأداء والتكلفة.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مشاغل الشركة، واطلع على عددٍ من الآليات المعدّلة والمطوّرة محلياً، والتي جرى تجهيزها لتواكب متطلبات العمليات العسكرية الحديثة، معرباً عن اعتزازه بمستوى التقدم التقني والابتكار الذي حققته الصناعات الدفاعية الأردنية، والذي يجسد رؤى التحديث والتطوير التي تنتهجها القوات المسلحة، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الصناعات العسكرية، وتوفير الإمكانات وتسخيرها بالشكل الأمثل لبناء منظومة دفاعية متكاملة في مختلف الظروف والمهام.



حضر الزيارات عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



