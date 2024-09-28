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الخارجية تكشف تفاصيل سرقة السفارة الأردنية في باريس

وزارة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
السبت، 28-09-2024 07:13 ص

الوكيل الإخباري- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة يوم الخميس الماضي.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة، وإن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

 
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