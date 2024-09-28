الخارجية تكشف تفاصيل سرقة السفارة الأردنية في باريس

الوكيل الإخباري- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة يوم الخميس الماضي.

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