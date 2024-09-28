الخارجية تكشف تفاصيل سرقة السفارة الأردنية في باريس

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة، وإن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
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