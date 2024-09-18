الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"

الوكيل الإخباري- شاركت مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الأربعاء، في جميع مستشفياتها والمراكز الطبية التابعة لها المنتشرة بأنحاء المملكة، بمبادرة "يوم التغيير"، التي أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية(HCAC)، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

اضافة اعلان

وألقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية كلمة قال فيها: "إن مبادرة يوم التغيير تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، حيث تقوم الخدمات الطبية الملكية بكافة وحداتها بالمشاركة في هذه المبادرة سنوياً بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المبتكرة، والتي تهدف إلى تحسين الجودة في القطاع الصحي والارتقاء به نحو الأفضل".