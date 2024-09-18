الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"

وبين أن مديرية الخدمات تسعى لأداء دور محوري وهام في تحقيق التشخيص الصحيح والآمن لضمان سلامة المرضى، وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة الفعّالة مع مقدمي ومنفذي الرعاية الصحية، وذلك بهدف تحسين مخرجات العملية العلاجية، والاسهام في تحقيق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية التي تركز على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والارتقاء بمستوى العمل وتطوير جودة الرعاية الصحية في جميع المستشفيات العسكرية.
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