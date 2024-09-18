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الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الأربعاء، 18-09-2024 07:31 م

الوكيل الإخباري-   شاركت مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الأربعاء، في جميع مستشفياتها والمراكز الطبية التابعة لها المنتشرة بأنحاء المملكة، بمبادرة "يوم التغيير"،التي أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية(HCAC)، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

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وألقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية كلمة قال فيها: "إن مبادرة يوم التغيير تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، حيث تقوم الخدمات الطبية الملكية بكافة وحداتها بالمشاركة في هذه المبادرة سنوياً بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المبتكرة، والتي تهدف إلى تحسين الجودة في القطاع الصحي والارتقاء به نحو الأفضل".


وبين أن مديرية الخدمات تسعى لأداء دور محوري وهام في تحقيق التشخيص الصحيح والآمن لضمان سلامة المرضى، وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة الفعّالة مع مقدمي ومنفذي الرعاية الصحية، وذلك بهدف تحسين مخرجات العملية العلاجية، والاسهام في تحقيق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية التي تركز على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والارتقاء بمستوى العمل وتطوير جودة الرعاية الصحية في جميع المستشفيات العسكرية.

 
gnews

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