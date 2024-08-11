الخصاونة يتفقد مشروع تأهيل بركة البيبسي

وأكد الخصاونة أهميَّة المشروع وانعكاساته البيئيَّة الإيجابيَّة على المجتمع المحلِّي.
وأشاد بجهود أمانة عمَّان الكُبرى وكوادرها في إنجاز هذا المشروع الذي يشكِّل رافعة حضريَّة وبيئيَّة واجتماعيَّة للمجتمع المحلِّي.
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