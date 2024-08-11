الخصاونة يتفقد مشروع تأهيل بركة البيبسي

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، سير العمل والإنجاز في مشروع تأهيل البنية التَّحتيَّة لبركة البيبسي في منطقة الرّصيفة.



وأكد الخصاونة أهميَّة المشروع وانعكاساته البيئيَّة الإيجابيَّة على المجتمع المحلِّي.