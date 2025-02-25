الخوالدة رئيسا بالتزكية للجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع

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الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، الدكتور رضا الخوالدة، رئيسا للجمعية بالتزكية لمدة 3 سنوات مقبلة. اضافة اعلان





وبحسب بيان الجمعية اليوم الثلاثاء، انتخبت الهيئة العامة خلال اجتماع عقدته مساء أمس الاثنين، هيئة إدارية تضم بالإضافة إلى الرئيس 8 أعضاء هم، الدكتور سميح أبو بكر والدكتور زيد البشايرة ونبيل مسمار والدكتورة جوان العبيني والدكتورة نانسي هاكوز والدكتور فراس الزيود والدكتور خالد خريسات والدكتور سامر الرجوب.



وعرض الدكتور الخوالدة لإنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية ودورها في تعزيز البحث العلمي وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لنشر ثقافة البحث العلمي.



كما عرض المؤتمرات الاقتصادية والعلمية والندوات التي استضافتها الجمعية بمشاركة خبراء ومختصين أردنيين ودوليين والمشاريع التي تنفذها، مؤكدا استمرار الجمعية بالعمل مع الجهات الرسمية والأهلية لخدمة الوطن.



من جهتهما، تحدث الدكتور الرجوب والدكتور أبو بكر عن المؤتمر الثاني عشر للبحث العلمي والمؤتمر الاقتصادي الحادي عشر اللذين ستعقدهما الجمعية هذا العام، وأشارا إلى أنه سيتم رفع توصيات ومخرجات المؤتمرين للجهات المختصة في الأردن للإفادة منهما بما يخدم الوطن.



وتم خلال الاجتماع الموافقة على التقرير المالي والإداري والموافقة على عضوية حسين سعيفان لمجلس أمناء الجمعية خلفا للمرحوم موسى شحادة.



يشار الى ان الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع التي تأسست عام 1999 عملت من خلال مئات الأعضاء الذين ينتسبون إليها على نشر ثقافة البحث العلمي وتشجيع صانعي القرار على اعتماد نتائج البحث العلمي في قراراتهم معتبرة البحث العلمي الوسيلة الأهم لتوليد المعرفة وتجديدها وتسخيرها في إنتاج وتطوير الموارد والسلع وتحقيق الفوائد المادية والمعنوية للأفراد وللمؤسسات.

